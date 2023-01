Milan, Pioli: “Conosciamo i nostri valori, li dobbiamo mettere in campo”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di un possibile paragone con un momento difficile della stagione passata

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata del campionato. Tra i tanti temi toccati anche quello di un possibile paragone con quanto successo l'anno scorso quando i rossoneri persero 3-0 in Coppa Italia. Pioli ha dichiarato che la squadra conosce i propri valori e l'unica cosa che dovrà fare sarà metterli in campo. Di seguito le sue parole.