Milan, Pioli: “Ho visto la voglia di imparare dagli errori”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su cosa abbia colto dagli sguardi dei giocatori

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. La sconfitta contro il Torino in Coppa Italia ha costretto l'allenatore ad imporre un ritiro a tutta la squadra e, a tal proposito, gli è stata una rivolta una domanda. Pioli ha sottolineato di aver visto che i giocatori hanno capito gli errori commessi. Di seguito le sue parole.