Milan, Pioli: “In questo momento il Napoli è il favorito”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Uno dei temi toccati dall'allenatore del Diavolo è stato quello della sfida tra Napoli e Juventus, che poi è anche la sfida tra Spalletti e Allegri, due grandi tecnici. Pioli, oltre ad aver dato il proprio parere sui due colleghi, si è sbilanciato in un pronostico, dando per favorito il Napoli. Di seguito le sue parole.