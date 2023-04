Milan, Pioli: “Si vince prima con la determinazione, poi con la qualità”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Interrogato dai cronisti presenti sul livello di tensione che dovrà tenere la squadra nel corso del match, l'allenatore emiliano ha risposto come questa sarà determinante, anche perché a suo dire le gare si vincono prima con la determinazione a solo in seguito grazie alla qualità. Di seguito le sue parole a riguardo.