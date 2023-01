Milan, Pioli: “Rinforzo in attacco? Se ci sarà la possibilità …”

Interrogato sulla possibilità che il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato , acquisti un rinforzo in attacco visti gli infortuni che hanno colpito Divock Origi ed Ante Rebić nell'ultimo periodo, Pioli - implicitamente - ha confermato come la società ci stia pensando.

"La società non si farà cogliere impreparata"

"Non dovrebbero essere infortuni lunghi. Se ci saranno opportunità di rinforzare la squadra, la società non si farà trovare impreparata", la chiosa di Pioli sul possibile mercato rossonero di gennaio. La speranza, però, è di recuperare il prima possibile sia il belga sia il croato per avere alternative ad Olivier Giroud.