Milan, Pioli: “Calabria ha avuto un problema, Vranckx sta bene”

In conferenza stampa pre Monza-Milan, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Davide Calabria e Aster Vrancx

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan , il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Interrogato sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori, l'allenatore emiliano ha segnalato il rientro di Tomori e l'assenza di Bennacer , a cui si aggiungono il forfait improvviso del capitano Davide Calabria e la presenza di Aster Vranckx . Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Stefano Pioli sulle condizioni dei suoi giocatori

"Fikayo Tomori è a disposizione, Bennacer no. Anche Calabria no, ha avuto un problema al muscolo dell'anca. Vranckx sta bene ed è pronto per darci una mano".