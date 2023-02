Milan, Pioli: “Bennacer è molto forte, ma sono soddisfatto di Krunic”

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan , il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Interrogato sulla presenza in rosa di un vice Bennacer , l'allenatore del Diavolo ha ammesso quanto sia forte l'algerino, dicendo di essere soddisfatto anche di Krunic . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli su Bennacer e Krunic

"Io devo dire che il lavoro dei due mediani col Tottenham mi ha soddisfatto completamente in entrambe le fasi. Bennacer è molto forte ed è innegabile, però abbiamo le caratteristiche per far bene. In fase di costruzione dobbiamo leggere meglio alcune situazioni, ma sono soddisfatto di Krunic, poi quando rientra Bennacer avremo una possibilità in più".