Milan, la probabile formazione per il Monza: Origi rileva Giroud

Il Milan dovrebbe scendere in campo nel match contro il Monza con Divock Origi in attacco al posto di Olivier Giroud

Il Milan, alle ore 18:00 di sabato 18 febbraio, scenderà in campo contro il Monza nella gara valida per il 23° turno del campionato di Serie A. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, il tecnico Stefano Pioli dovrebbe scendere in campo con Tatarusanu in porta, Kalulu, Thiaw e Tomori in difesa. A centrocampo pronti Krunic e Tonali, con Theo Hernandez e Messias sulle fasce, mentre il terminale offensivo sarà Origi, al posto di Giroud, supportato da Brahim Diaz e Rafael Leao.