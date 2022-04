Milan, Pioli: “Abbiamo segnato meno di quello che dovevamo segnare”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, Stefano Pioli ha parlato dei problemi dell’attacco rossonero. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo segnato meno di quello che dovevamo segnare. Il nostro indice di...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, Stefano Pioli ha parlato dei problemi dell'attacco rossonero. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo segnato meno di quello che dovevamo segnare. Il nostro indice di pericolosità è sempre stato alto, ma la finalizzazione non di questo livello. Dobbiamo ricordarci che però siamo primi o secondi e nel girone di ritorno con la Juventus quelli che hanno fatto più punti. Abbiamo fatto prestazioni di valore e vogliamo vincere tutte le partite". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, idea in attacco.