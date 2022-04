Lazio-Milan, Pioli: “Rebic e Ibrahimovic sì, Bennacer fuori” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Lazio-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Sulla reazione dopo la sconfitta e sull'esodo dei milanisti: "Una cosa mi sento di dirla. I nostri tifosi hanno già vinto lo Scudetto, hanno già vinto. Ci coccolano e stimolano. Averli anche domani in così tanti ci dà spinta. Non conta tanto come sta la squadra e com'è stata. Conta cosa vogliamo e cosa faremo domani".

Su Rebic e Ibrahimovic: "Non è banale avere Ibrahimovic, è il faro della squadra. La sua forza di volontà è indomabile. Quello che sta facendo è eccezionale per essere disponibile. Ha fatto bene sia ieri che oggi e partirà con noi. Sta bene anche Rebic, siamo pronti per domani".

Se ha ricevuto segnali sulla trattativa di cessione Milan: "No, siamo di fronte a un momento fondamentale. Il presente è solido e i dirigenti sono presenti. Il futuro non riguarda me, non ho la situazione sotto controllo".

Sul non giocare in contemporanea: "Secondo me nelle ultime due giornate era giusto giocare alla stessa ora. Non dipende da me però, nessuno mi ha chiesto un parere. Non serve parlarne".

Cos'ha il Milan più dell'Inter e cosa l'Inter in più del Milan: "Non lo so e non deve interessarci. Dobbiamo avere di più degli avversari di domani. Troveremo avversari motivati, come sempre e giustamente come devono fare con tutti, giocando la partita della vita. Dobbiamo concentrarci a fare meglio della Lazio, concentrandoci per far diventare gli episodi favorevoli".

Se conta giocare tre su cinque fuori casa: "Non lo so, non credo faccia differenza ora. Fanno la differenza le motivazioni, la qualità, lo stato della squadra e la determinazione".

Su Bennacer: "È in crescita, bravo in entrambe le fasi di gioco. È fondamentale. L'unica brutta notizia è che domani non ci sarà perché ha avuto una distorsione alla caviglia".

Se si rende conto che sono momenti personali diversi dal solito: "Sì, è normale, deve essere così. In questo momento della passata stagione non sapevamo se saremmo arrivati nelle prime quattro. Ora vogliamo provare a vincere lo Scudetto e giocarcelo fino alla fine. Deve esserci più emozione e più voglia per andare oltre i limiti. Sembrava impossibile, è un momento molto emozionante. Serve un cuore caldo e la testa fredda".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Lazio-Milan, match valido per la 34^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 14:15. Bisogna subito tornare concentrati sul campionato e continuare un percorso a cui mancano solo cinque passi e che finora è stato ottimo. Sarà una giornata fondamentale per le sorti del campionato. I rossoneri giocheranno anche stavolta dopo aver già conosciuto tutti gli altri risultati delle concorrenti.