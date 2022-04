Milan, con Investcorp progetto decennale. Sul mercato obiettivo Lukaku

Si avvicina sempre di più la cessione del Milan da Elliott a Investcorp, che ovviamente cambierà alcune cose: il fondo arabo ha già chiaro in mente come operare sul calciomercato e non solo. Ci sarà modo di fare grandi acquisti e Romelu Lukaku è uno dei primi obiettivi. Intanto si rivede Zlatan Ibrahimovic, che punta a esserci domani. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!