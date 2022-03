Milan, Pioli: “Settimana diversa perché completa, abbiamo lavorato bene”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan, Stefano Pioli ha risposto così alla domanda se sarà una trasferta insidiosa come quella di Salerno. Queste le sue dichiarazioni: "Ci servirà l'esperienza, come tutte le altre fatte. Tutte le squadre hanno grandi motivazioni e obiettivi da raggiungere. Devi prepararti a tutto e mettere in campo una prestazione all'altezza perché il Cagliari gioca un calcio aggressivo. È stata una settimana diversa perché completa e abbiamo lavorato bene. Onestamente non abbiamo parlato della classifica. Siamo concentrati sul nostro momento. Ho visto attenzione e partecipazione".