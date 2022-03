MERCATO MILAN E TOP NEWS – Renato Sanches e Scamacca, avanti tutta

Una giornata con il calciomercato a fare da protagonista. Dalla Francia danno ormai per fatto il passaggio di Renato Sanches al Milan, mentre è in programma un incontro con il Sassuolo per Gianluca Scamacca. Resta in bilico il futuro di Junior Messias; intanto Davide Calabria è stato escluso dai convocati di Roberto Mancini. Questo e molto altro nelle Top News che troverai nelle prossime schede!