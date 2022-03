Milan, Pioli: “Sentiamo l’affetto dei tifosi. Domani sarà fondamentale”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole: "Percepiamo l'affetto dei tifosi. La soddisfazione più bella è vedere i tifosi felici. La loro passione e il loro entusiasmo ci fa bene e siamo contenti di ritrovarli domani così caldi. Se la vittoria di Napoli è stata diversa? No, soddisfatti sicuramente, ma non abbiamo fatto l'ultimo gradino. Sarà la prossima partita. Dobbiamo essere attaccati al presente e alla quotidianità. Il passato non ci aiuta ad avere più punti, ci aiuta il presente e la partita di domani. Ho visto la squadra concentrata. Sarà fondamentale domani".