Napoli, Spalletti su Osimhen: “Buone possibilità di vederlo con il Milan”

Durante la conferenza stampa prima del match contro il Lecce, Spalletti ha parlato delle condizioni di Osimhen in vista di Milan-Napoli

Francesco Aliperta

Incalzato dalle domande durante la conferenza stampa prima del match di Serie A tra Lecce e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra dopo la brutta sconfitta contro il Milan.

"Il concetto di infallibilità ce lo avete attribuito voi, noi siamo sempre rimasti umili, sapendo di avere dei difetti come le altre squadre. Dopo aver parlato serenamente di ciò che è successo, sappiamo benissimo che da qui in avanti saranno tutte battaglie difficili da vincere per portare a casa questo Scudetto. Poi c'è pure da allenarsi, parlare di qualche sconfitta, non si può vincere sempre".

L'allenatore azzurro ha poi proseguito, parlando del Lecce come avversario difficile da affrontare: "La squadra sa bene le difficoltà, il Lecce è allenato benissimo, sta benissimo in campo, ha subito sconfitte in sequenza ma per episodi, non sono state sconfitte meritate ed hanno vinto contro grandissime squadre in cui s'è vista la loro idea di calcio totale, pressando, ribaltando subito l'azione, tornando subito dietro la linea della palla".

Novità su Victor Osimhen — Alle domande sulla presenza di Osimhen già con il Lecce, invece, Spalletti ha risposto così: "Domani non ci sono possibilità, andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Ci sono molte possibilità di vederlo con il Milan, ma bisogna aspettare lo sviluppo pratico del lavoro".

Infine, Spalletti ha concluso tornando a parlare del match contro i rossoneri di Stefano Pioli: " Ci siamo arrivati con motivazioni diverse dalle loro, hanno fatto vedere i campioni d'Italia, noi non abbiamo fatto vedere di essere la capolista con merito per quanto sviluppato, non s'è visto riaggressione dopo la palla persa di Zielinski, hanno avuto campo libero, si sono perse delle linee guide che sono fondamentali per noi".