Calciomercato Milan – Brahim Díaz, futuro incerto: ecco le ultime news

Brahim Díaz, attaccante del Milan, potrebbe salutare tutti nel calciomercato estivo. Il Real Madrid, infatti, lo rivorrebbe con sé in Spagna

Daniele Triolo

Brahim Díaz resterà al Milan o tornerà al Real Madrid nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato? Della questione ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan: Brahim Díaz verso il ritorno a Madrid — Facciamo il punto della situazione. Brahim Díaz, come noto, è in prestito dal Real Madrid al Milan fino al prossimo 30 giugno. Le 'Merengues' stanno valutando seriamente l'ipotesi di riportarlo alla base.

L'obiettivo del club di Florentino Pérez, infatti, è quello di tenerlo. In alternativa, però, potrebbe anche venderlo al miglior offerente. Ad una cifra, quindi, superiore a quella - ipotizzata ma non scritta - di 22 milioni di euro per la quale si è parlato con il Milan.

Il Milan proverà a trattenerlo, ma è pronto Baldanzi — Il coltello dalla parte del manico, tra Milan e Real Madrid, nella vicenda di calciomercato relativa a Brahim Díaz, ce l'ha dunque la società spagnola. Il Diavolo, ovviamente, cercherà di trattenerlo: in casa rossonera sono tutti soddisfatti del rendimento del numero 10 andaluso, autore di 6 gol e 3 assist in 32 partite finora in stagione.

Nel caso in cui, però, non dovesse riuscirci, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero cercare un'alternativa. Tommaso Baldanzi dell'Empoli è un nome seguito con interesse dal club di Via Aldo Rossi.