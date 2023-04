Calciomercato Milan – Fari puntati su Baldanzi: è derby con l’Inter

Tommaso Baldanzi dell'Empoli è un obiettivo di calciomercato del Milan. Sarà osservato con attenzione domani sera a 'San Siro'

Daniele Triolo

Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo dell'Empoli, è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il calciatore, classe 2003 e gioiellino della Nazionale Italiana Under 21, sarà osservato, dunque, con molta attenzione domani sera a 'San Siro'. L'occasione? Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023.

Calciomercato - Milan e Inter su Baldanzi dell'Empoli — Su Baldanzi, ha riferito il quotidiano torinese, c'è però anche l'Inter. Possibile, quindi, che in estate ci sia un bel derby di calciomercato tra rossoneri e nerazzurri per aggiudicarsi il cartellino del numero 35 della formazione di Paolo Zanetti. Questo sebbene non più tardi di qualche giorno fa Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha spiegato come per Baldanzi "restare un altro anno possa fare solo bene".

Aggiungendo, poi, però anche un particolare: "Lo pensavo anche di Mattia Viti. Ma nel momento in cui si presenta un'occasione, va valutata". E, eventualmente, ha commentato 'Tuttosport', accettata. Anche alla luce degli ottimi rapporti che legano Milan ed Empoli, testimoniati dal duplice affare dell'estate 2019, quando i rossoneri prelevarono dai toscani, appena retrocessi in Serie B, sia Rade Krunić per 8 milioni di euro sia Ismaël Bennacer per 18 milioni di euro bonus inclusi.

Costa 15 milioni, meno della metà di Zaniolo — Il Milan ha bisogno di un centrocampista offensivo in quella zona di campo. E per Baldanzi la sfida di domani sera a 'San Siro' sarà un bel banco di prova. Per lui, tifoso rossonero sin da piccolo, il Diavolo potrebbe investire 15 milioni di euro. Cifra accessibile, che potrebbe però ulteriormente salire nel caso in cui il giocatore (4 gol in 20 partite finora tra campionato e Coppa Italia) continuasse a stupire.

Per il quotidiano torinese il Milan andrebbe, così, con decisione su Baldanzi visto che per Nicolò Zaniolo, primo obiettivo rossonero, ci vorrebbero 35 milioni di euro, ovvero il valore della clausola di rescissione inserita nel suo contratto con il Galatasaray. Champions, Milan-Napoli: la strana convinzione di Savicevic >>>