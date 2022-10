Milan-Monza, Palladino: “Condannati dagli episodi, sono soddisfatto”

Palladino, tecnico biancorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Monza, partita dell'11° turno della Serie A 2022-2023.

Stefano Bressi

Il tecnico biancorosso Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Monza, partita dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sui tanti errori: "Sì, sono d'accordo. Avevo chiesto coraggio, voglia e determinazione. Sapevamo che il Milan è fortissimo con individualità incredibili e se avessimo pensato solo a difendere un gol l'avremmo preso. Partita fatta con coraggio, mi è dispiaciuto prendere il primo gol, era una lettura da fare meglio. Ci lavoriamo tutti i giorni, c'è rammarico. Nel secondo tempo, sul 3-1, avevo la sensazione potesse riaprirsi e mi è dispiaciuto prendere il quarto gol su un altro errore tecnico. Sono episodi che ci faranno crescere. Sono soddisfatto della prestazione e del fatto che i ragazzi abbiano dato tutti. In queste partite paghi ogni errore e l'abbiamo pagato. Non rimprovero nulla".

Sulla capacità del Monza di non far palleggiare il Milan: "Abbiamo parlato con Pioli e ci siamo fatti i complimenti. Venire a San Siro e provare a fare la partita non è da tutti. Sapevamo potessero metterci in difficoltà e l'hanno fatto. Il rammarico più grande è aver sbagliato cose che di norma non sbagliamo. Poi si paga. Siamo stati sempre in gara. Però ci sono anche tante cose positive, non ci siamo disuniti e abbiamo avuto occasioni. Nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di metterli in difficoltà. Il 4-1 mi è dispiaciuto, sono episodi che fanno crescere, anche i giovani".

Sulle scelte di formazione: "Non sono pentito perché quando fai una formazione è ragionata, pensata, provata e riprovata. Le scelte sono state fatte in funzione delle caratteristiche del Milan, nel secondo tempo chi è entrato aveva una marcia in più, dando stimoli. Chi è entrato ha dato di più. Però sono soddisfatto del primo tempo, ci hanno condannato gli episodi. Siamo stati in gara e potevamo fare gol. Poi la loro qualità è indiscutibile. Siamo stati bravi, anche chi è entrato. Abbiamo cambiato anche un po' il sistema di gioco. Rifarei le scelte e sono soddisfatto. Partita ottima. Non avessimo tirato fuori una prestazione l'avrei detto, ma sono contento".

Se questa prova è paragonabile alla vittoria con la Juventus: "Sì, queste partite davanti a 75 mila spettatori, con un Milan così forte e in salute, che mette in difficoltà chiunque, che è la squadra più forte e completa, fanno bene. Ho fatto i complimenti e questa partita ci farà crescere tantissimo. Il nostro percorso durerà tutto l'anno e guardo ogni partita la crescita dei ragazzi. Siamo venuti a giocare e non era facile, sono contento".

Se Galliani ha caricato la squadra e se ha detto qualcosa negli spogliatoi dopo: "Avevo chiesto coraggio e l'hanno avuto. L'unico dispiacere sono stati gli episodi. Io sono super contento. Galliani era soddisfatto, ha visto una squadra in crescita. Era contento perché avere rammarico dopo essere stati a San Siro è bello, avere la sensazione ci temessero. Il 4-1 ti taglia le gambe, ma siamo tutti contenti".

Se ha parlato con Berlusconi: "No, ho il telefono ancora nella giacca, sono venuto subito qui. Con Galliani ottimo rapporto e parliamo sempee a fine partita. Con Berlusconi pure, ma avremo tempo".

Le emozioni da allenatore a San Siro e su Rovella: "È un giocatore fondamentale, ci dà dinamismo e qualità. Ci dà personalità. Chi l'ha sostituito ha fatto il massimo, ma non era facile. Rovella ha un futuro grandioso. Sono contento di chi l'ha sostituito. La partita è stato un misto di emozioni, lo stadio pieno e vedere Galliani emozionato. I ragazzi erano carichi, ci siamo detti di dare tutto e di avere coraggio, non avendo nulla da perdere. Di giocarci tutte le carte e l'abbiamo fatto. La squadra avversaria però è forte e ti mette in difficoltà".