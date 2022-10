Pagelle Milan-Monza 4-1: Brahim ruba la scena, ma finalmente c’è Origi

PAGELLE MILAN-MONZA - Termina 4-1 il match di 'San Siro' grazie alle reti di Brahim Diaz (doppietta), Origi e Leao. Per gli ospiti gol della bandiera di Ranocchia. Vittoria netta e meritata per i ragazzi di Stefano Pioli che adesso potranno concentrarsi al meglio per la sfida di Champions League di martedì. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri.