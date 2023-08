Milan, Loftus-Cheek: “Negli USA pubblico rumoroso e stadi caldi”

Ruben Loftus-Cheek, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa dall'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV - U.S.A.) nella notte italiana. Sull'esperienza negli Stati Uniti d'America, Loftus-Cheek ha commentato: "Ero già stato a Los Angeles, mentre è la mia prima volta a Las Vegas e spero di ritagliarmi del tempo per vedere la città. In questi giorni ci siamo accorti che la gente è incredibile e appassionata. Non è qualcosa che ti aspetti in un paese in cui il calcio non è lo sport più popolare. Il pubblico è rumoroso, gli stadi molto caldi, specialmente quello in cui giocheremo è incredibile, l'ho appena visto". Nuovo attaccante, i tre nomi che piacciono al Milan >>>