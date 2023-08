Calciomercato Milan – Attaccante, tre nomi sul taccuino dei rossoneri

Qualora andasse via Lorenzo Colombo in questo calciomercato estivo, il Milan prenderebbe un altro attaccante. Ecco chi piace al club

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle prossime mosse del Milan nel calciomercato in entrata, ha evidenziato come, per l'eventuale acquisto di un nuovo attaccante, giri tutto intorno a Lorenzo Colombo. Nel caso in cui il classe 2002, prodotto del settore giovanile rossonero, dovesse rimanere agli ordini di Stefano Pioli, il Milan non andrebbe su un altro obiettivo.