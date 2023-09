Milan, Jovic: “Ho aspettato i rossoneri. Desideravo venire qui”

Jovic, nuovo attaccante del Milan, ha parlato per la prima volta da quando è in rossonero. Ecco le sue parole in conferenza sulla trattativa

"Un grande onore e una grande soddisfazione giocare per una squadra importante e così grande. Farò di tutto per far bene. Ci sono stati contatti dall'inizio, desideravo venire qui. Ho deciso di aspettare e ha pagato". QUI PER LE SUE PAROLE COMPLETE