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In Portogallo ha tenuto banco negli ultimi giorni il caso Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante del Real Madrid avrebbe manifestato una certa insofferenza per il mancato impiego nell'ultima sfida di Nations League contro la Norvegia, alimentando le discussioni.

Il calciatore portoghese inoltre, avrebbe abbandonato il ritiro dopo un colloquio avuto con il commissario tecnico. Lo stesso c.t, Jorge Jesus nel pomeriggio ha voluto 'chiarire' la situazione, spiegando in conferenza stampa di aver già comunicato a Ronaldo il programma relativo alle due partite più importanti.

Milan, Ramos di nuovo titolare

"Se tutto va secondo i piani, Gonçalo giocherà. João Félix non si è ancora allenato. Vedrò come sta. Ha una forte contrattura a entrambi i muscoli solei, è un muscolo insidioso. Aspetto l'allenamento di oggi e poi vedrò. Se starà bene, giocherà. Bisogna sempre considerare la possibilità che sia in forma, ma che giochi e poi non possa giocare al Dragão? In questo contesto, dobbiamo prendere delle decisioni, e sono dell'allenatore. Francisco Conceição non ci sarà. Voleva davvero essere in forma per Antas. Vedremo".

La conseguenza più importante riguarda proprio le scelte per la prossima gara: contro la Danimarca infatti il CT portoghese ha già anticipato chedovrebbe partire nuovamente come titolare:

Jesus, dunque, ha ribadito la propria autonomia nelle scelte, confermando al tempo stesso la volontà di gestire con cautela i giocatori alle prese con alcuni acciacchi fisici. Dopo l'ultima partita, inoltre, Gonçalo Ramos si è guadagnato molta più fiducia da parte del CT che, visto il periodo di forma, ha deciso di schierarlo nuovamente dal primo minuto.