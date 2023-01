Pioli: “Milan in calo? A parte il Napoli tutti hanno lasciato punti”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa da Riyad ( Arabia Saudita ) alla vigilia di Milan-Inter , finale della Supercoppa Italiana . Interrogato dai cronisti presenti sul calo del suo Milan in questo 2023 , e la possibilità che dipenda anche dalla pausa per i Mondiali in Qatar , Pioli ha risposto quanto segue.

"Può essere, stare fermo 50 giorni e poi giocare ogni tre giorni non è semplice. In Coppa Italia abbiamo dovuto giocare anche i supplementari. Durante una stagione ci possono essere dei momenti in cui non giochi al 100%. Finora, a parte il Napoli, tutti hanno lasciato punti per strada". Milan-Inter, Bennacer doppia arma rossonera nel derby: ecco il motivo >>>