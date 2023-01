Milan-Inter, Bennacer doppia arma rossonera nel derby: ecco il motivo

Ismaël Bennacer, fresco di rinnovo di contratto, indispensabile in Milan-Inter per la formazione di Stefano Pioli. L'analisi sull'algerino

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato di Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero indispensabile per il gioco di Stefano Pioli. Il franco-algerino, classe 1997, infatti, insieme a Pierre Kalulu, non ha saltato una partita del Milan da agosto ad oggi.

Milan-Inter, Bennacer fondamentale per il Diavolo — Se per il difensore francese, però, il primato 'vacilla' proprio in vista della finale di Supercoppa Italiana di Riyad (Arabia Saudita), per Bennacer il dubbio non si pone. In Milan-Inter il numero 4 rossonero sarà della battaglia: il Diavolo, infatti, ha bisogno del suo equilibrio e perché la sua presenza, unita a quella di Sandro Tonali, può diventare una delle chiavi per vincere la coppa.

Per la 'rosea', in primis, bisognerà capire come si disporrà la coppia Tonali-Bennacer lungo la partita. Il 4-2-3-1 di partenza del Milan, infatti, potrà rimodellarsi in 4-1-4-1, con l'italiano che si alzerà sulla linea degli esterni, aggiungendosi a Brahim Díaz. In quel caso, Bennacer si abbasserà da playmaker arretrato, davanti ai difensori. Una sorta di 'elastico' che alternerà rottura e creatività.

L'azione di Isma e Tonali su Çalhanoğlu sarà importante — Anche così, per 'La Gazzetta dello Sport', Pioli proverà a chiudere i rubinetti di gioco nerazzurri, in primis Hakan Çalhanoğlu, ed a costruire in verticale. Scene, queste, già viste nel derby dello scorso settembre, quando il pressing di Bennacer e Tonali mandò in crisi il turco. Da un suo errore in uscita scaturì il gol di Rafael Leão. Per mettere le mani sulla Supercoppa Italiana, dunque, Bennacer è un'arma tattica, sia in fase difensiva sia in fase di impostazione, da utilizzare al meglio. Milan-Inter, le parole di Pioli alla vigilia della finale di Supercoppa >>>