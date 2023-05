Milan-Inter, Giroud: “Maldini e Massara supportano sempre la squadra”

Le parole di Olivier Giroud su Paolo Maldini e Frederic Massara

"È qui ogni singolo giorno. Ci supporta sempre in allenamento. È sempre a Milanello, mi ha sorpreso quando sono arrivato al Milan, non me l'aspettavo. Maldini e Massara sono sempre qui a supportare la squadra e a parlare con noi, non solo prima di una partita".