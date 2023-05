Milan-Inter, Giroud: “Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo”

Olivier Giroud , attaccante rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League tra Milan e Inter , rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato su cosa significherebbe vincere la massima competizione europea con il Diavolo, il francese ha sostenuto come per lui sarebbe incredibile. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Olivier Giroud

"È una squadra speciale, la seconda in Europa per coppe vinte. Siamo in corsa per arrivare nei primi quattro posti e per la finale. Siamo orgogliosi di cosa stiamo facendo. Per me sarebbe incredibile".