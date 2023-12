Milan-Frosinone, Pioli: “Abbiamo risposto alla grande”

Sull'obiettivo Scudetto: "Siamo partiti cercando di essere competitivi. Poi lo Scudetto lo vince una squadra. Gli altri sono fortissimi, ma dobbiamo lottare. Siamo in ritardo. Bene le due vittorie consecutive, non ci succedeva da un po'".

PM - Sulle risposte della squadra: "Io alleno e motivo i miei giocatori, li conosco molto bene. Il fatto che sia stato Theo Hernandez a venirsi a proporre come difensore centrale dimostra come lavoriamo insieme. Abbiamo risposto alla grande, hanno risposto alla grande i tifosi. Dobbiamo continuare così, cercando la continuità che ci permetta di fare tanti punti. Dobbiamo spingere forte. Abbiamo una settimana per lavorare alla grande. Dobbiamo lavorare giorno per giorno al massimo".

Su Jovic e se ha subito scelto Theo Hernandez: "Io continuo a credere che Luka abbia qualità, tecniche e fisiche. La sua condizione quando è arrivato non era buona. Ha avuto qualche problematica, ora sta bene. Sono contento che abbia fatto gol, troppo importante per un attaccante. Penso possa dare tanto. Theo l'ho scelto in rifinitura ieri".

Sul Milan con due volti: "Tante volte si tolgono meriti agli avversari. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene. L'ho vista più nervosa e meno fluida con la Fiorentina stasera. Abbiamo avuto difficoltà per il ritmo del Frosinone, avremmo rischiato zero senza l'errore di Fikayo Tomori. Poi di solito le difficoltà sono nello sbloccare la gara, poi trovi più spazi. Abbiamo fatto la partita giusta".

