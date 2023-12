Milan-Frosinone, Di Francesco: “Il gol di Pulisic è da Champions League”

Se l'errore è una sliding door: "Forse doveva tirare prima, ha aspettato troppo. Però se l'è creata da solo, è stato bravo. Peccato per il gol sbagliato, ma gli errori lo miglioreranno, arriva dalla Serie C tedesca. Questi ragazzi hanno poca esperienza, ma mettono incoscienza positiva. Ci diverte vederli giocare. Poi noi abbiamo commesso un errore successivo con troppa superficialità".

Cosa serve per migliorare fuori casa: "Teniamoci i 18 punti. Non pensiamo solo a quanto fatto fuori. Non abbiamo mai sfigurato comunque fuori casa. Non dimentichiamo da dove arriviamo. La differenza tra l'esperienza delle due squadre, anche se loro avevano assenze le avevamo anche noi. Per me la squadra non ha sfigurato. Però dobbiamo migliorare. Teniamoci stretti 18 punti".

Come mai non vince fuori: "Una serie di motivi. Bisogna analizzare meglio. La prossima volta magari cambierò modo di giocare... No, scherzo. Non dimentichiamo come siamo arrivati ai risultati. Attraverso un'idea. Oggi abbiamo sbagliato un gol, magari la prossima ne facciamo due consecutivi".

Cosa si porta di positivo a casa e su cosa deve migliorare e cosa vuole a gennaio: "Per quanto riguarda il mercato queste cose andranno valutate, anche perché abbiamo perso un giocatore per molto tempo. Qualcosa dobbiamo fare. Poi ora è prematuro. Il girone di ritorno è un altro campionato. Mi porto dietro una rosicata grande, mi è sembrato di rivedere la partita con l'Inter. Il primo gol ha deciso il risultato. Fossimo andati anche 0-0 a fine primo tempo sarebbe stato diverso. Detto questo, il secondo gol è una giocata di Maignan con un gol da Champions League di Pulisic, anche se ce lo aspettavamo".

