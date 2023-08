Milan, Chukwueze: “Possiamo battere chiunque in Serie A”

Nella giornata di oggi, il Milan ha ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi Samuel Chukwueze . Il nuovo attaccante rossonero ha parlato in coferenza stampa di molti argomenti. Tra questi anche le squadre che più vuole affrontare in Serie A. Ecco una pillola delle sue parole ( QUI LA CONFERENZA COMPLETA ).

"Bella domanda. Non vedo l'ora di iniziare. Punto a vincere la prima di campionato, possiamo battere chiunque in Serie A. Che sia contro l'Inter o la Juventus, non sarà facile. Per poter vincere lo scudetto bisognerà batterle. Sono venuto qui per vincere trofei. Pronti a battere chiunque". LEGGI ANCHE:Chukwueze si presenta ai tifosi del Milan: le sue parole >>>