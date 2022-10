Chelsea-Milan, Potter: “Felice per Aubameyang, è felice e ha qualità”

Graham Potter, allenatore dei 'Blues', ha parlato in conferenza stampa dopo di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del gruppo E di Champions League 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Un inizio difficile per la sconfitta con la Dinamo, poi è morta la regina e io non ho avuto modo di conoscere la squadra. Questi due risultati sono importanti".