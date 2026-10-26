Alla vigilia della sfida di San Siro non è previsto l'incontro con i giornalisti a Milanello. Per il Milan inizia una settimana intensa, con il derby sabato
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Il Milan si prepara alla sfida contro il Bologna, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30 a San Siro, ma alla vigilia della partita non è prevista la consueta conferenza stampa di Ruben Amorim.
Milan, niente conferenza stampa per Amorim prima del BolognaDopo il successo per 2-0 sul campo dell'Udinese, il Milan è già concentrato sulla gara contro la squadra rossoblù. La vittoria in Friuli ha permesso ai rossoneri di reagire alla sconfitta europea contro il Bournemouth, ma il calendario fitto impone di gestire attentamente le energie e la preparazione.
Per questo motivo, Amorim non parlerà ai giornalisti a Milanello nella giornata di vigilia. Il tecnico portoghese interverrà direttamente mercoledì, prima e dopo la partita contro il Bologna.
Infortuni e derby: settimana importante per il MilanLa sfida contro il Bologna rappresenta un appuntamento importante anche in vista del derby contro l'Inter, in programma sabato 31 ottobre. Con due partite ravvicinate, lo staff rossonero dovrà valutare le condizioni dei giocatori e gestire le risorse a disposizione.
Il Milan vuole dare continuità al risultato ottenuto contro l'Udinese e arrivare al derby nelle migliori condizioni possibili. L'assenza della conferenza stampa della vigilia non cambia quindi il programma della squadra, che continuerà a preparare a Milanello una partita importante per il proprio cammino in campionato.
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