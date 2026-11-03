Adrien Rabiot è a un passo dal rinnovo di contratto con il Milan: cifre, durata e dettagli del nuovo accordo. Spunta il vertice decisivo con la mamma-agente
Milan, premiato anche Rabiot durante il Premio Gentleman Fair Play | PM Video
Continua la stagione dei rinnovi a Casa Milan. Dopo i prolungamenti firmati da Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic, Gerry Cardinale è pronto a blindare un altro perno del club: Adrien Rabiot. Da giorni vi stiamo raccontando di trattative in corso tra le parti per trovare l'intesa definitiva, ma nelle ultime ore sono emersi i dettagli del nuovo contratto.
Milan, Rabiot a un passo dal rinnovoSecondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', per Rabiot è pronto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030. Rispetto al contratto in essere - in scadenza nel 2028 - il centrocampista francese riceverà anche un aumento di ingaggio. Lo stipendio dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione a 5 milioni più bonus legati alle prestazioni.
Arrivato nell'estate del 2025 dal Marsiglia per appena 10 milioni di euro, Rabiot si è subito imposto come titolare inamovibile, chiudendo la sua prima stagione in rossonero con 6 reti e 5 assist in 32 presenze. La seconda annata è iniziata ancora meglio della precedente: 5 gol e 4 assist in 11 partita. Ora Gerry Cardinale vuole blindarlo e sta lavorando per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2028.
Fissato il vertice con mamma VéroniqueIl prossimo passaggio, decisivo, sarà il colloquio con Véronique, madre e agente del francese. La carriera del centrocampista testimonia che non è mai facile trattare con la signora Rabiot, ma il Milan ha tutte le carte in regola per raggiungere un accordo definitivo nel breve termine. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per discutere degli ultimi dettagli e trovare una quadra definitiva.
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