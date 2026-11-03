Continua la stagione dei rinnovi a Casa Milan. Dopo i prolungamenti firmati da Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic, Gerry Cardinale è pronto a blindare un altro perno del club: Adrien Rabiot. Da giorni vi stiamo raccontando di trattative in corso tra le parti per trovare l'intesa definitiva, ma nelle ultime ore sono emersi i dettagli del nuovo contratto.

Milan, Rabiot a un passo dal rinnovo

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', perè pronto un. Rispetto al contratto in essere - in scadenza nel 2028 - il centrocampista francese riceverà anche un aumento di ingaggio. Lo stipendio dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione a

Arrivato nell'estate del 2025 dal Marsiglia per appena 10 milioni di euro, Rabiot si è subito imposto come titolare inamovibile, chiudendo la sua prima stagione in rossonero con 6 reti e 5 assist in 32 presenze. La seconda annata è iniziata ancora meglio della precedente: 5 gol e 4 assist in 11 partita. Ora Gerry Cardinale vuole blindarlo e sta lavorando per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2028.

Fissato il vertice con mamma Véronique

Il prossimo passaggio, decisivo, sarà ilLa carriera del centrocampista testimonia che non è mai facile trattare con la signora Rabiot, ma il Milan ha tutte le carte in regola per raggiungere un accordo definitivo nel breve termine. Secondo 'La Gazzetta dello Sport',