Milan, Baroni esalta Zirkzee: “Giocatore di grande qualità, sta esplodendo”

Marco Baroni , tecnico dell' Hellas Verona , ha parlato in conferenza stampa nel giorno della viglia della sfida con il Bogna di Thiago Motta. Il tecnico gialloblù ha detto la sua su Joshua Zirkzee , attaccante seguito dal Milan in ottica mercato.

Baroni ha ammesso: "Parliamo di un giocatore di grande qualità, sta benissimo, cresce di gara in gara e sta esplodendo, sa mandare dentro, sa finalizzare, sicuramente sarà un cliente scomodo, ma come del resto tutto il Bologna".