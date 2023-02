Milan-Atalanta, Pioli: “Siamo tornati a divertirci giocando”

Sulla squadra con gli occhi della tigre: "Sì, assolutamente. Avevamo un piccolo, ma grande obiettivo: vincere quattro partite consecutive, che quest'anno non eravamo riusciti a farlo. La loro pressione è continua, ma non abbiamo avuto paura. Grande partita soprattutto mentale. Dobbiamo continuare così. Campionato ancora lungo".

Sulla squadra perfetta in difesa: "La fase difensiva funziona perché tutti lavorano bene. Non arrivano palloni puliti, ma solo sporchi. Ci facilita, perché sono migliorati organizzazione, compattezza e sacrificio".

Cosa direbbe a un tifoso che si è perso il momento di crisi: "Sarebbe fortunato, non mi va di tornare indietro. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Ci siamo tolti convinzione, ma ora dobbiamo pensare positivo. La fortuna di avere un gruppo coeso ci ha permesso di tornare a giocare con energia, entusiasmo e allegria. Dobbiamo divertirci e per un po' non ci siamo riusciti. Dobbiamo ricominciare a farlo e a far felici i tifosi".