Milan, Ancelotti: “Vinicius? Prenda spunto da Inzaghi…”

Carlo Ancelotti , nel corso della sua conferenza stampa, ha parlato anche di Vinicius Junior e del suo gioco in area di rigore, facendo un parallelo con l'ex Milan Filippo Inzaghi . Ecco un estratto delle sue parole riportate da Tuttomercatoweb.

"Vinícius si sta adattando molto bene, ha avuto molte occasioni e ha segnato un gol. Non lo costringo a giocare più 'dentro', ha la qualità e l'intelligenza per decidere dove può essere pericoloso. Detto questo, penso che giocando dentro l'area sia più facile creare occasioni: puoi segnare con un tocco, mentre non puoi farlo da fuori. Ho avuto un giocatore che ha fatto 200, 300 gol con un tocco: Filippo Inzaghi".