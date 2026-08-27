L'importanza di Adrien Rabiot per il Milan e quel retroscena sul rinnovo di contratto: Ruben Amorim così sul centrocampista francese in conferenza stampa

Matteo Chini
- Milano
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Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Ruben Amorim dal centro sportivo di Milanello alla vigilia di Milan-Venezia. Tra i vari temi toccati dal tecnico portoghese, da segnalare la rivelazione sul possibile rinnovo di contratto di Adrien Rabiot, centrocampista francese autore di un gol e un assist nel match d'esordio contro il Torino.

Milan, le parole di Amorim su Rabiot

Oltre ad esaltare le qualità tecniche e caratteriali di Rabiot, Amorim ha svelato come il Milan abbia già avviato i dialoghi con l'entourage francese per prolungare l'accordo attualmente in vigore:
“Non lo conoscevo personalmente prima di arrivare qui, ma Adrien è un giocatore cruciale per il nostro progetto. Volevamo fortemente tenerlo e stiamo lavorando per il rinnovo di contratto. Lui lo sa. È un grande professionista e ha una voglia di imparare impressionate. Aiuta tanto i compagni durante gli allenamenti. Ha giocato a Torino con soli tre allenamenti, eppure è stato decisivo. È ancora lontano dalla sua forma migliore”.
Adrien Rabiot e Ruben Amorim

I dettagli del contratto di Rabiot

Arrivato la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia dopo la lite con Johnatan Rowe, Rabiot ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con il Milan. In rossonero, il centrocampista francese percepisce 5,5 milioni di euro netti a stagione, che lo rendono il giocatore più pagato della rosa. Difficile, dunque, pensare ad un adeguamento dell'ingaggio. Possibile, invece, posticipare la scadenza dell'accordo mantenendo invariato il salario.

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