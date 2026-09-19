Ruben Amorim, allenatore del Milan, ricorda Sandro Mazzola, storico attaccante dell'Inter tristemente venuto a mancare all'età di 83 anni
Milan-Benfica 0-2, tifosi sui social duri con Amorim: "Impresentabili. Amorim non mangia il panettone"
Il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia tremenda: è morto Sandro Mazzola, storico capitano e numero 10 dell'Inter dal 1960 al 1977. L'ex attaccante si è tristemente spento all'età di 83 anni dopo una lunga lotta con la malattia. Anche Ruben Amorim, allenatore del Milan, ci ha tenuto ad omaggiare la memoria della bandiera nerazzurra in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce.
Milan, Amorim ricorda MazzolaAmorim ha aperto la conferenza stampa con queste parole per omaggiare Mazzola:
"Prima di tutto, a nome della società, volevo mandare la condoglianze alla famiglia, ai nerazzurri e a tutti gli italiani. Abbiamo perso una leggenda, una figura importante. Stessa situazione vissuta con Baresi, il modo migliore per onorare queste leggende è migliorare il movimento calcistico".
Il retroscena di Mazzola sul MilanIn una recente intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV', Mazzola aveva confessato di essere stato vicino a vestire la maglia del Milan nel corso della sua carriera:
"Juventus e Milan mi volevano, ma non potevo. Come avrei mai potuto mettere una maglia con il bianco o il rosso? Mi avrebbe senz’altro messo un dolore allo stomaco che mi avrebbe portato a sbagliare tutto".
Il minuto di silenzio e i funeraliIl CONI e la Figc hanno già predisposto un minuto di silenzio in vista della 5ª giornata di Serie A per dare il giusto tributo a Mazzola. I funerali dello storico capitano nerazzurro si terranno lunedì 21 settembre alle 14:45 presso la basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa, dove poche settimane prima, i tifosi del Milan hanno dato l'ultimo saluto a Franco Baresi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Milan, Amorim risponde alle critiche e svela tre indizi di formazione: chi gioca contro il Lecce
Conferenze stampa
Conferenza Amorim pre Milan-Lecce: "Nessuno vuole vincere più di me" | Live PM
Ultime Notizie
Milan Top News: dal nuovo Leao al ritorno di Pulisic. San Siro, tutte le novità. E su Cardinale...
Conferenze stampa
Lecce, Di Francesco: "Il Milan viene da un momento difficile, ma ha talento". Poi annuncia tre infortunati
Rassegna stampa
Verso Milan-Lecce, le ultime di formazione: Amorim sceglie di nuovo i big
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti