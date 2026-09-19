Il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia tremenda: è morto Sandro Mazzola, storico capitano e numero 10 dell'Inter dal 1960 al 1977. L'ex attaccante si è tristemente spento all'età di 83 anni dopo una lunga lotta con la malattia. Anche Ruben Amorim, allenatore del Milan, ci ha tenuto ad omaggiare la memoria della bandiera nerazzurra in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce.

Milan, Amorim ricorda Mazzola

"Prima di tutto, a nome della società, volevo mandare la condoglianze alla famiglia, ai nerazzurri e a tutti gli italiani. Abbiamo perso una leggenda, una figura importante. Stessa situazione vissuta con Baresi, il modo migliore per onorare queste leggende è migliorare il movimento calcistico".

Il retroscena di Mazzola sul Milan

"Juventus e Milan mi volevano, ma non potevo. Come avrei mai potuto mettere una maglia con il bianco o il rosso? Mi avrebbe senz’altro messo un dolore allo stomaco che mi avrebbe portato a sbagliare tutto".

Il minuto di silenzio e i funerali

ha aperto la conferenza stampa con queste parole per omaggiareIn una recente intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV',aveva confessato di essere stato vicino a vestire la maglia delnel corso della sua carriera:Il CONI e la Figc hanno già predisposto unper dare il giusto tributo a. Idello storico capitano nerazzurro si terranno lunedì 21 settembre alle 14:45 presso la basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa, dove poche settimane prima, i tifosi del Milan hanno dato l'ultimo saluto a