Lautaro o Leao? Calhanoglu o Modric? La Top 11 del derby Inter-Milan è fortissima

Arrivano delle bruttissime notizie per l'Inter in vista dei prossimi impegni. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, dovrà fare a meno di Lautaro Martínez, costretto a fermarsi per un problema muscolare accusato dopo la gara di Champions League contro il Club Bruges, persa 3-0 grazie a una tripletta di Tresoldi. L'attaccante argentino ha riportato un risentimento alla coscia sinistra e non sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna.

Le parole di Chivu

L'assenza del capitano nerazzurro però, non si limiterà soltanto alla sfida contro i rossoblu: Lautaro sarà infatti costretto a saltare anche ilin programma la prossima settimana. Una perdita molto pesante per l'allenatore, che dovrà ora trovare delle nuove soluzioni offensive per affrontare una partita molto sentita e molto importante per la stagione.

A far chiarezza sulle sue condizioni fisiche è stato lo stesso Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, confermando lo stop e spiegando che Lautaro rientrerà solamente dopo la prossima sosta per le nazionali:

«Abbiamo il problema di Lautaro, scoperto dopo l’ultima partita: starà fuori e non sarà a disposizione. Quanto tempo? Non sono un medico, mi è stato detto che tornerà dopo la sosta. Ho a disposizione un gruppo fantastico, non ci dobbiamo far abbattere dalle avversità».