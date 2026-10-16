Arrivano brutte notizie per i tifosi nerazzurro: Chivu perde Lautaro Martinez. L'Attaccante argentino salterà il derby di Milano
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Arrivano delle bruttissime notizie per l'Inter in vista dei prossimi impegni. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, dovrà fare a meno di Lautaro Martínez, costretto a fermarsi per un problema muscolare accusato dopo la gara di Champions League contro il Club Bruges, persa 3-0 grazie a una tripletta di Tresoldi. L'attaccante argentino ha riportato un risentimento alla coscia sinistra e non sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna.
Le parole di ChivuL'assenza del capitano nerazzurro però, non si limiterà soltanto alla sfida contro i rossoblu: Lautaro sarà infatti costretto a saltare anche il derby di Milano contro il Milan di Amorim, in programma la prossima settimana. Una perdita molto pesante per l'allenatore, che dovrà ora trovare delle nuove soluzioni offensive per affrontare una partita molto sentita e molto importante per la stagione.
A far chiarezza sulle sue condizioni fisiche è stato lo stesso Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, confermando lo stop e spiegando che Lautaro rientrerà solamente dopo la prossima sosta per le nazionali:
«Abbiamo il problema di Lautaro, scoperto dopo l’ultima partita: starà fuori e non sarà a disposizione. Quanto tempo? Non sono un medico, mi è stato detto che tornerà dopo la sosta. Ho a disposizione un gruppo fantastico, non ci dobbiamo far abbattere dalle avversità».
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