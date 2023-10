Milan, Scaroni: “Grande colpo sul mercato? Io me lo auguro”

Intervenuto all' Assemblea degli Azionisti , il presidente del Milan Paolo Scaroni , in compagnia del CFO Cocirio , ha parlato del bilancio, dello stadio, dei diritti tv e di altro ancora. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro calciomercato ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).

"Io me lo auguro. Poi o risultati economici sono influenzati moltissimo dai risultati sportivi: se il Milan farà bene in Champions, se entrerà in Champions l'anno prossimo e lotterà per lo Scudetto… sarà tutto più sostenibile. Con entrate del genere ci potremmo permettere di guardare al mercato dell'anno prossimo in modo diverso. Risultati economici e risultati sportivi vanno sempre insieme. Mi auguro che ciò continuo e diventi sempre migliore di quello che abbiamo vissuto".