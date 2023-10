Milan, il bilancio 2022/23: i ricavi superano quota 400 milioni di euro

In particolare, l’accelerazione positiva della performance economica del Club è stata sostenuta principalmente da ricavi commerciali e da sponsorizzazioni. In crescita di 44,4 milioni di Euro, dall’aumento dei proventi da diritti media e TV per 41,8 milioni di Euro – dovuto in special modo all’ottimo percorso in Europa, con i rossoneri che hanno raggiunto la semifinale di UEFA Champions League –. Infine, dall’aumento delle revenue da match day e abbonamenti che hanno fatto registrare una crescita di 40,3 milioni di Euro, grazie al sostegno e alla passione sempre costante della tifoseria rossonera.

Il Bilancio chiuso al 30 giugno evidenzia come la generazione di cassa dall’attività operativa è risultata positiva per 78 milioni di Euro (rispetto ai 47 milioni dell’anno precedente). Dimostrando una gestione virtuosa della società. Mentre la spesa per investimenti è stata pari a 79 milioni di Euro (rispetto ad un saldo positivo per 21 milioni di euro nell’anno precedente). A testimonianza della forte volontà della proprietà e del management di investire con focus primario sul potenziamento della squadra. Rendendola sempre più competitiva e vincente.

Un ulteriore elemento distintivo in questa direzione è rappresentato dall’incremento di 50,5 milioni nei diritti alle prestazioni dei giocatori. Dato che sarà ancor di più rafforzato dal valore della campagna trasferimenti appena conclusa.

L’analisi dell’esercizio in considerazione, infine, mette in luce il significativo sostegno finanziario dell'azionista di controllo RedBird Capital. Attraverso un investimento di 40 milioni di Euro. Finalizzato a portare avanti con determinazione il progetto per un Nuovo Stadio.

“Coniugare performance sportiva, competitività internazionale e sostenibilità finanziaria nel calcio, all’interno di un percorso virtuoso, è possibile. Il bilancio appena approvato ne è la testimonianza più evidente, che segna un passaggio importante nella storia del nostro Club, con il ritorno all’utile dopo 17 anni – ha commentato Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan –. Ci stiamo avviando verso un nuovo importante capitolo di evoluzione nel percorso del nostro Club. Sostenuto dalla visione strategica di Gerry Cardinale, le competenze di RedBird, la capacità e determinazione di tutto il management guidato da Giorgio Furlani e il talento delle nostre squadre, che continueranno ad appassionare ed emozionare i nostri tifosi”.

