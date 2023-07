Magnani: “La partita più importante con il Verona? Quella contro il Milan”

Giangiacomo Magnani , difensore dell' Hellas Verona , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Interrogato sulla partita più importante giocata in gialloblù, il centrale italiano ha spiegato essere quella contro il Milan al 'Bentegodi'. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giangiacomo Magnani

"Emotivamente le più importanti per me sicuramente sono state la sfida contro il Milan di quest'anno al Bentegodi, e poi anche quella di Udine, oppure contro l'Inter contro Lukaku. Se dovessi scegliere però la più recente sceglierei il Milan per il valore che avuto per me".