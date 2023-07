Calciomercato Milan – Contatto con Mendes per una stella del Lione

Il Milan avrebbe recentemente avuto un contatto con l'agente di mercato Jorge Mendes per una delle stelle del Lione

Uno dei reparti in cui il Milan dovrà necessariamente intervenire nella sessione estiva di calciomercato è quello dell'esterno destro d'attacco. Il nome più caldo delle ultime settimane è stato quello di Samuel Chukwueze , ma ci sarebbe ancora distanza con il Villarreal tra la domanda di 35 milioni di euro e la proposta di 30 milioni , bonus compresi.

Milan, contatto con Jorge Mendes per Bradley Barcola

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', per questo motivo, il Milan avrebbe avuto un contatto con l'agente di mercato Jorge Mendes per una delle stelle del Lione, Bradley Barcola. Questo primo dialogo sarebbe avvenuto per capire il costo del cartellino, che sarebbe intorno ai 45/50 milioni di euro. Una valutazione certamente alta, sulla quale il Diavolo dovrà riflettere. LEGGI ANCHE: Milan, vicino il trasferimento di Reijnders >>>