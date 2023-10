Leao: “Capitano della Nazionale? Chissà. Do sempre il massimo”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo in vista dei prossimi impegni con la Nazionale

Il campionato di Serie A è fermo, ma il calcio non si ferma mai. Questo è il momento delle nazionali. Dal ritiro del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa Rafael Leao . Ecco le parole dell'attaccante del Milan riportato da calciomercato.com.

Sull'essere capitano: "Sì, certo sarebbe un momento molto importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Rappresentare la Nazionale è motivo di orgoglio, a maggior ragione con la fascia da capitano. Non lo so, chi lo sa...".