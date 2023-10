Calciomercato Milan – Servono italiani: ecco un nome in lista

Il Milan, nella scorsa sessione di calciomercato, ha lavorato moltissimo in entrata. I rossoneri, però, non sono riusciti a portare tanti giocatori italiani a Milanello. L'unico italiano è stato Sportiello. Per questo, per il futuro, il Milan dovrà necessariamente inserire in rosa almeno uno, se non due, giocatori cresciuti nei vivai italiani. Quest'anno la scelta è ricaduta sul tenere in rosa Caldara che così come Florenzi scadranno a fine di questa stagione. Per questo i rossoneri dovranno cercare qualche talento italiano nelle prossime sessione di calciomercato.