Mattia Zaccagni, giocatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come è stato affrontare Gila e se si sente di esser tornato il calciatore che eri prima degli infortuni: "Siamo soddisfatti della prestazione. Sapevo che il duello con Gila sarebbe stato duro come lo scorso anno in allenamento. Ho fatto un buonissimo ritiro senza saltare un allenamento, sono contento e sto riprendendo la condizione fisica di due stagioni fa. La scorsa stagione è stata difficile con tanti infortuni, sono soddisfatto e contento".

Se li reputa due punti persi o un punto guadagnato: "È stato un primo tempo veramente di alto livello dove abbiamo messo sotto una squadra fortissima come il Milan su ogni aspetto. Abbiamo creato tanto, potevamo fare più di due gol. Nel secondo tempo invece malino, ci siamo abbassati e abbiamo sofferto le loro ripartenze. Pareggio risultato giusto".

Come si sta trovando a lavorare con Gattuso: "Col mister abbiamo fatto un buonissimo ritiro lavorando col sorriso, questo è importante. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, nessuno se lo aspettava e dobbiamo continuare su questa strada".

Qual è la ricetta per tenere così Nuno Tavares: "Ho visto quello che ha detto il mister su Nuno, sono d'accordo perché è un giocatore potenzialmente da Real Madrid. Sta lavorando benissimo, si allena bene e questo si vede sul campo".