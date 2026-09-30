Mike Maignan continua ad essere un vero e proprio punto di riferimento non soltanto per il Milan, ma anche per la nazionale francese. A sottolinearlo è stato il compagno Manu Koné, centrocampista della Roma e della nazionale. Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia dei prossimi impegni della Francia, il mediano giallorosso ha voluto spendere delle parole importanti per il capitano rossonero.

Milan, grande elogio per Maignan

Il calciatore giallorosso, come detto in precedenza, ha voluto sottolineare le qualità tecniche e la forte leadership del portiere del. Come ben sappiamo, Maignan è il capitano dei rossoneri e rappresenta uno degli elementi di maggiore esperienza all'interno del gruppo francese.

Konè, inoltre, ha voluto evidenziare fortemente quanto sia complicato segnargli in campionato, sottolineando anche la capacità del portiere di imporsi fisicamente. Non solo qualità tra i pali, perché secondo il centrocampista della Roma Maignan è un leader capace di guidare la squadra anche attraverso la voce.

"È un grande portiere, capitano del Milan. È difficile segnargli in Italia, occupa molto spazio. Con la sua voce è il leader del Milan, è un ottimo compagno di squadra, siamo molto contenti di averlo in nazionale, siamo orgogliosi di lui"

La nazionale allenata da Zidane si prepara ora a due appuntamenti molto importanti: il primo sarà contro l'Italia di Mancini, in programma venerdì 2 ottobre alle 20.45 mentre, lunedì 5 i francesi incontreranno nuovamente il Belgio di Van Bommel.