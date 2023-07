Juventus-Milan, Tomori: “Vogliamo vincere che sia amichevole o no”

Sul suo ruolo : "Quando sono arrivato c’erano tantissimi giocatori giovani e ci hanno aiutato, ora voglio fare la stessa cosa con i nuovi. Anche per quanto riguarda la lingua. Mi piace questo ruolo, mi fa piacere aiutare i nuovi ad ambientarsi, voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra".

Sul match contro il Real Madrid : "Anche se abbiamo perso ci sono state cose positive. In queste partite puoi sfruttare gli errori per migliorarti. Devi prendere le cose positive ed imparare da quelle negative".

Sul leader della squadra: "Abbiamo persone come Calabria, Theo, Giroud, Maignan che ha la testa sempre concentrata sulla partita, ci sono diversi leader siamo una grande famiglia. Tanti leader in modo diverso, anche io lo sono per la mia posizione in campo".