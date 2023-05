Juventus-Milan, Pioli: “Penalizzazione? Tempistica sbagliata”

Mancano solamente due partite al finale della stagione del Milan . I rossoneri, domani alle ore 20:45 giocheranno la gara contro la Juventus , che può essere deicisiva per garantirsi un posto nella prossima Champions League. L'allenatore rossonero, Stefano Pioli , ha parlato alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium in conferenza stampa, toccando vari temi. Ecco il suo pensiero sulla partita di domani e la penalizzazione della Juventus .

"È la continuazione di un percorso. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti, ma non sarebbe la chiusura di un cerchio. Chiuderebbe la stagione perché arriveremmo in Champions League, ma è la continuazione di un percorso. Quest'anno alti e bassi in campionato, ma possiamo raggiungere l'obiettivo".