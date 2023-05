Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Brahim Díaz, decisione presa”

Quale futuro per Brahim Díaz? L'attaccante andaluso, classe 1999, gioca nel Milan dall'estate 2020, ma come noto è in prestito dal Real Madrid. Dal prossimo 1° luglio, tecnicamente, il nativo di Málaga farà ritorno a Madrid: per restare lì o per ritornare a Milano, in una trattativa ex novo per il suo acquisto a titolo definitivo?